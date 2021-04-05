Çalışanlara teşekkür

Kozan, Yozgat Şehir Hastanesinin açılışından itibaren Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ve Dezenfeksiyon Ünitesinin 7/24 esasına göre Sağlıkta Kalite Standartlarını en iyi şekilde uygulayarak, Cerrahi müdahalelerde kullanılacak malzemelerin uygun tekniklerle steril edilmesi, standartlara uygun koşullarda muhafazasını sağladığını bildirdi. Kozan, ‘’Sunulan dezenfeksiyon hizmetleriyle Ameliyathanelerde, Yoğun Bakım Ünitelerinde ve Hastanemizin diğer kritik alanlarında hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Verdikleri hizmetten ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.