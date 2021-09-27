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Çalışanlara eğitim

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Yozgat’ta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Öztürk Konfeksiyon firması ile imzaladığı İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi ile 11 kişiye yönelik Makineci (Dikiş) mesleğiyle ilgili eğitime başladı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:53
Çalışanlara eğitim

İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilen personelin 6 ay boyunca firma bünyesinde çalışarak hem meslek öğrenecek hem de bu süre içerisinde asgari ücret maaş alacakları bildirildi. Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, İşbaşı Eğitim Programına başvurmak için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde bulunan firmadan sorumlu ‘İşveren Danışmanı’ ile iletişime geçilmesi gerektiğini hatırlattı. Yıldız, ‘’Firma danışmanı bilinmiyorsa esube.iskur.gov.tr adresinden ‘Danışmanım Kim?’ sekmesinden öğrenebilirsiniz. Başvuru yapmadan önce firmanın İŞKUR’a işveren üyelik kaydı olduğunu ya da firmanın İŞKUR numarasına sahip bulunduğunu kontrol etmesi gerekmektedir’’ dedi. (Yasin Nazım Kayhan) 

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