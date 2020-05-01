Çalışanlar tek yürek olacak…

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, bu yıl 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nün, korona salgınının dünya çapında yarattığı yıkıcı etkilerle karşılandığını hatırlatarak, ‘’Tarihte ilk kez dünya emekçileri 1 Mayıs’ı kitleler halinde alanlarda kutlayamayacak. Ancak eşit, özgür ve insanca bir yaşam için, hakça bir paylaşım için tek ses, tek yürek olacaklar’’ dedi.

Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle zor zamanlar yaşayan ülkemizde, ekonomik tablonun emekçiler için daha da ağırlaştığını, gelir dağılımındaki eşitsizliğin daha da derinleştiğini ileri sürdü. Tuygun, ‘’Sosyal güvenceden yoksun ve günlük ücretlerle çalışanlara, hizmet sektöründe emek verenlere, 65 yaş üstü olduğu halde evini geçindirmek için çalışmak zorunda olanlara, küçük esnafa, işsize merhem olacak bir paket açıklamayan hükümet, sermaye yanlısı politikalarıyla emekçilerin haklarını daha da budamıştır. Salgını bile işverenler açısından fırsata çeviren iktidar, ‘ücretsiz izin’ dayatmasıyla işçileri bin 168 lira ile yaşamaya mahkum etmek istemektedir. Yüz binlerce emekçi, hayatını devam ettirebilmek adına salgın tehlikesine rağmen sağlıksız koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmıştır. Milyonlarca insan işsiz ve yoksul kalma riskiyle karşı karşıyayken, doğalgaz, elektrik, su gibi KDV’li yüksek faturalar halkın sırtına bindirilmeye, bankalar tüketici kredilerinden ve kredi kartlarından faiz almaya devam etmektedir’’ diye konuştu.

Tuygun, birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi göstermek için bu yıl iş yerlerinin, evlerin balkonlarının, pencerelerinin talepleri gösteren afişler ve pankartlarla donatılmasını istedi. Tuygun, ‘’1 Mayıs marşını hep bir ağızdan söyleyelim. Salgın koşullarına rağmen balkonlardan birbirimizle kuracağımız gönül köprüsüyle, bu düzenin böyle gitmeyeceğini haykıralım!’’ ifadelerini kullandı.