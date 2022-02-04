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Çalışanlar enflasyonda eziliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamlarının dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarını vurmaya devam ettiğini belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, bu enflasyon karşısında geçinmenin mümkün olmadığını ve çok acil bir çözüm üretilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

04 Şubat 2022 Cuma 00:18
Çalışanlar enflasyonda eziliyor

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre Ocak ayı enflasyonunun 11,10, yıllık enflasyonun 48,69’a yükseldiğini bunun da son 20 yılın en yüksek oran olduğuna dikkat çeken Taşkın, ekonomi uzmanlarının önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da artacağını ifade ettiklerini, bunun da dar ve sabit gelirli kamu çalışanları için önümüzdeki ayların daha sıkıntılı geçeceğinin işareti olduğuna vurgu yaparak, artan enerji, doğalgaz ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının artması kamu çalışanlarının geçimini zorlaştırdığını, ele geçen maaşla yaşamanın mümkün olmadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “Özellikle kış mevsiminde bir evin en temel ihtiyacı ısınmaktır. Artan enerji ve doğalgaz maliyetleri dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarını endişelendiriyor. Enflasyon yükselirken maaşlarımız eriyor. Enflasyona orantılı olarak maaşlarımız yükselmiyor. Yani açıklandığı gibi yüzde 35 kümülatif zam almayan kamu çalışanlarının maaşlarındaki kayıplar devam ediyor ve her geçen gün de büyüyor. 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme ile memura yüzde 5, daha sonra yüzde 2,5’luk bir iyileştirme ile yüzde 7,5’luk bir zam yapıldı. 2021 yılının Temmuz ayından Aralık ayına kadar olan enflasyon farkı olarak da yüzde 22,48’lik bir artışa gidildi. Yetkili sendika açısından bunun adı “kazanım” olurken, iktidar açısından “enflasyona ezdirmedik” oldu. Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 arasında zam yapıldı. Doğalgaza yüzde 25’in üzerinde zam yapıldı. Akaryakıt fiyatları sürekli artıyor. Bu maliyetler diğer ürün fiyatlarının artmasına neden oluyor. Dolayısıyla kamu çalışanlarının maaşları eriyor, geçim zorlaşıyor ama aynı maaşla geçinilmeye çalışılıyor. Pandeminin hızla yayılmaya başladığı bu süreçte çalışma koşulları ağırlaşan sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi zorunludur. Elektrik, doğalgaz ve temel gıda maddelerinde KDV oranının düşürülmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarının ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için bin 500 lira seyyanen zam, bin 500 lira refah payı verilmesi kaçınılmazdır. Ayrıca enflasyon farkının aylık verilmesi halinde kamu çalışanları enflasyona ezdirilmemiş olur. Yetkililerden bu hususların dikkate alınmasını istiyoruz.”

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