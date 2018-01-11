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Çalışanlar bilgilendiriliyor

YOZGAT’ta Sosyal Güvenlik Kurumu ile İş-Kur il Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Çalışanlar bilgilendiriliyor

YOZGAT’ta Sosyal Güvenlik Kurumu ile İş-Kur il Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Çalışanlar bilgilendiriliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Keskin, İş-Kur İl Müdürü Taner Yıldız ile birlikte, gazetemiz bürosunu ziyaret etti. Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan kurum müdürleri, çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Keskin, taşeron işçilerin kadroya geçirilme şartlarından olan, emekliliğe hak kazanmamış olmalarıyla ilgili belgenin, başvuru sürecinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edileceğini söyledi. Yozgat İş-Kur İl Müdürü Taner Yıldız da, firmalara yönelik ziyaretlere devam ettiklerini, bu ziyaretlerde 2018 yılında uygulanacak teşvik ve destek paketlerinin başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi verdiklerini kaydetti.

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