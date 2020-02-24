Çalışanlar bilgilendirildi

YOZGAT Hizmet İş Sendikası Şube Başkanlığına bağlı sendika üyeleri, gerçekleştirilen toplantıda bilgilendirildi. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız toplantıya başkanlık etti. Sendika Şubesi Denetleme Kurulu üyesi Cafer Durak, Kadın Komitesi Başkanı Arzu Yönel, Gençlik Komitesi Başkan Yardımcısı Ergin Bolat, İşyeri Sendika Temsilcileri İbrahim Türkoğlu, Murat Kabadayı, Toplum Yararına Programı sorumlusu Rabia Yıldırım toplantıya katıldı. Toplantıda, Yozgat’ta Toplum Yararına Programı kapsamında çalışanların sorunları dinlenip, çeşitli konularda da bilgiler verildi.