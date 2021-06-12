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Çalışanlar bilgilendirildi

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, eğitim kurumlarında görevli personel çeşitli konularda bilgilendirildi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 00:38
Çalışanlar bilgilendirildi

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut başkanlığındaki toplantıda, Şube Müdürleri Berkant Vergili ile Bekir Demirezen, okul/kurum müdür ve müdür yardımcıları, okullarıda görevli işçiler katıldı. Yenifakılı Adem Karacabay Anadolu Lisesi konferans salonundaki toplantıda Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Süleyman Kaya tarafından Afet Eğitimi sunumunda bulunuldu. Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Korkut, okulların temizlik, düzeni konusunda uyarılarda bulundu. İşçilerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı. Şube Müdürleri, işçilerin mevzuatları hakkında bilgilendirmede bulundu.  

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Çalışanlar Bilgilendirildi
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