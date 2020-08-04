Çalışanlar bilgilendirildi

YOZGAT hizmet İş Sendikası, Akdağmadeni Belediyesi iş kolunda çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanlığı Personel Limited Şirketinde çalışan işçilerinin katıldığı, toplu iş sözleşmesi süreçleri bilgilendirme toplantısına Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da katıldı. Toplantıya işyeri sendika temsilcileri Olcay Şahin, Kasım Yaman, Abdullah Kocaman da hazır bulundu. Zararsız, toplu iş sözleşme süreçleri hakkında bilgiler verdi, işçilerin sorularını yanıtladı.