Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1127
ALTIN
442.229
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.0978
EURO
8.1794

Çalışanlar bilgilendirildi

Akdağmadeni Belediyesi’nde çalışan işçilere yönelik toplu iş süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

04 Ağustos 2020 Salı 00:28
Çalışanlar bilgilendirildi

YOZGAT hizmet İş Sendikası, Akdağmadeni Belediyesi iş kolunda çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanlığı Personel Limited Şirketinde çalışan işçilerinin katıldığı, toplu iş sözleşmesi süreçleri bilgilendirme toplantısına Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da katıldı. Toplantıya işyeri sendika temsilcileri Olcay Şahin, Kasım Yaman, Abdullah Kocaman da hazır bulundu. Zararsız, toplu iş sözleşme süreçleri hakkında bilgiler verdi, işçilerin sorularını yanıtladı. 

Anahtar Kelimeler:
Çalışanlar Bilgilendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denetimler artırıldı
Denetimler artırıldı
MEMNUN EDEMEDiK!
MEMNUN EDEMEDiK!
KURBAN BAYRAMINI KUTLADIK
KURBAN BAYRAMINI KUTLADIK
Hastanede bayramlaşma
Hastanede bayramlaşma
Manzara değişmedi
Manzara değişmedi
Mesafeli namaz
Mesafeli namaz
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim