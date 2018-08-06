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Çalışanın ücretine zam

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Kadışehri Belediye Başkanlığı Kadı Kent İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı.

Çalışanın ücretine zam

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Kadışehri Belediye Başkanlığı Kadı Kent İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Çalışanın ücretine zam

Düzenlenen törenle 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Asgari ücretle çalışan işçiler, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte sosyal haklar hariç ilk 6 ay en düşük 2 bin 50- 2 bin 300 lira arası ücret alacağı kaydedildi. Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, ‘’Belediyemizin imkanları doğrultusunda çalışanlarımıza elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Bundan sonrada en iyisini vermeye devam edeceğiz. İşçilerimizin her ne olursa olsun emeklerinin karşılığını alın terleri kurumadan ödedik, ödemeye devam edeceğiz’’ dedi.

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Toplu-iş sözleşmesinin imzalanmasında, işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını ödeyen Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’a, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin sendikamıza ve belediyemize ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.

Toplu-iş sözleşmesi imza törenini, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, tarafından verilen ve tüm belediye çalışanlarının katıldığı yemekle ile kutlandı.

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