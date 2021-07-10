ÇALIŞANIN ÜCRETiNE ZAM

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Yozgat’ın Akdağmadeni ilçe Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı. İki yılı kapsayan sözleşme ile işçilerin ücretlerine her bir yıl için yüzde 12 oranında zam yapıldı. Akdağmadeni Belediyesinde düzenlenen imza töreninde Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Kadın Komitesi Başkanı Arzu Yönel, İşyeri Sendika Temsilcisi Olcay Şahin hazır bulundu. Akdağmadeni Belediyesinde çalışan sendika üyesi kadrolu işçileri kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile ücret zammı sosyal haklar hariç birinci yıl yüzde 12, ikinci yıl yüzde 12 olarak belirlendi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, ‘’Emekçi kardeşlerimizle ile aile gibiyiz. Akdağmadeni ilçemiz için emekçi kardeşlerimiz ile birlikte gece gündüz demeden çalışmaktayız. Alın teri ve emeklerinin karşılığını zamanında ödüyoruz. Çalışanlarımız mağdur olmasın diye en iyi ücret zammını verdik. Bereketli olsun, İmzalan toplu iş sözleşmesi hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Gönlümüz isterdi ki daha fazla zam aldığımız bir toplu iş sözleşmesi imzalayalım. Ülkemiz ve dünyada yaşanan pandemi sürecinden kaynaklanan ekonomik dar boğaz nedeniyle bu yüksek zam isteğimizi dizginlememize neden oluyor. Tüm bu koşullara rağmen belediye başkanımızla birlikte iyi bir toplu iş sözleşmesine imza attık. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Akdağmadeni belediyesine ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.