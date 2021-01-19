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Çalışanın ücretine zam

Saraykent Belediyesi’nde çalışan işçilere yönelik 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalanarak, ücretlere her yıl için yüzde 14 oranında zam yapıldı.

19 Ocak 2021 Salı 00:51
Çalışanın ücretine zam

YOZGAT Hizmet İş Sendikası Şube Başkanlığı ile Saraykent Belediyesi arasında yürütülen toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Üç yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların ücretlerine her yıl için yüzde 14 oranında zam uygun görüldü. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ‘’Görevde olduğumuz sürece işçinin alın teri ve emeğinin karşılığını zamanın da ödedik. İşçinin alın teri ve emeği üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmadık. Verebileceğimiz en yüksek ücret zammını imzaladığımız tüm sözleşmelerde verdik.  İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını dilerim’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Saraykent belediye başkanımıza şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim.  Belediyenin imkânları doğrultusunda emekçi kardeşlerimizin ücretlerine gereken zammı yaptı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Saraykent belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. Saraykent Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Başkan Öçal, Sendika Şube Başkanı Zararsız, Saraykent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Kadir Emir ve İşyeri Sendika Temsilcisi Alpaslan Gültekin katıldı.

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Çalışanın ücretine Zam
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