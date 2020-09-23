Çalışanın ücretine zam

KADIŞEHRİ ilçesinde, belediyede çalışan personeli kapsayan toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından imzalanan sözleşme ile ücretlere birinci 6 aylık dönem için yüzde 18, diğer dönemlerde ise yüzde 5 oranında zam yapıldı. Kadışehri Belediye Başkanlığı Personel Şirketinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. İmza törenine, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, İşyeri Sendika Temsilcisi Murat Varol ve sendika üyesi işçiler katıldı. Toplu iş sözleşmesi ücret zammı, ücrete birinci yıl birinci 6 aylık dönem için yüzde 18 oranında zam yapıldı. Üç yılı kapsayan sözleşmeyle diğer her dönem için yüzde 5 oranında artış öngörüldü. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Emekçi kardeşlerimizin ücretlerine her zaman en iyi ücret zammı yapan Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın’a şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, Kadışehri Belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.