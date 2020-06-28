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Çalışanın ücretine zam

Özükavak Belediyesinde çalışan personelin ücretleri artırıldı.

28 Haziran 2020 Pazar 23:33
Çalışanın ücretine zam

HİZMET İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesi Belediyesi arasında imzalanan sözleşme ile çalışanların ücretleri artırıldı. Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal'ı makamında ziyaret etti. Zararsız, ‘’Yapılan ek protokol ile sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine yüzde 12 zam yaparak iyileştirme yaptık. Özükavak Belediye Başkanımız Oğuz Ünal'a şahsım, sendikamız ve sendikamız üyesi işçiler adına teşekkür ederim’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çalışanın ücretine Zam
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