Çalışanı gününde bildirin

YOZGAT Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Bilal Keskin, işverenlerin açtıkları işyerlerini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihe kadar işyeri bildirgesi ile bildirmekle yükümlü olduklarını belirterek, ‘’İşyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na e-sigorta yoluyla veya kağıt ortamında veya posta yolu ile gönderebilirler’’ uyarısında bulundu. İşverenlerin çalıştırdığı sigortalıları çalışmaya başlamadan önce sigortalı ‘İşe Giriş Bildirgesi’ ile bildirmekle yükümlü olduklarını kaydeden Keskin, ‘’İşverenler çalıştırdığı sigortalıların işten ayrılması halinde en geç 10 gün içinde ‘Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi’ ile SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. İşe giriş bildirgeleri ve İşten ayrılış bildirgeleri elektronik ortamda göndermek zorunludur aksi halde idari para cezası uygulanır. İşverenler çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazançlarını ve çalıştıkları gün sayılarını ‘Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’ ile her ay SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler. Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi uygulaması ile birlikte sigortalıların meslek adı ve kodlarının, işyerinde filen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmeleri de zorunlu hale getirilmiştir’’ dedi. SGK İl Müdürü Keskin, işverenlerin çalıştırdığı sigortalının iş kazası geçirmesi halinde kolluk kuvvetlerine derhal, SGK’ya ise kazadan sonraki 3 işgünü içinde bildirmekle yükümlü olduklarını da kaydetti. Keskin, ‘’İşverenler, çalıştırdığı sigortalının meslek hastalığına yakalanması halinde, durumu öğrendiği gün dahil, 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. İş kazası ve meslek hastalığının bildirimi www.sgk.gov.tr adresinden ‘Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi’ bölümünden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile elektronik ortamda yapılır. İşverenler, sigortalıya verilen istirahat süresinde sigortalının çalışıp çalışmadığını elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdürler’’ diye konuştu. SGK İl Müdürü Keskin, gazetemiz bürosuna yaptığı ziyarette, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürümüz Seyfi Çelikkaya’ya yabancı çalışanlar için çalışma izni alınması konusunda da bilgi verdi. Keskin, ‘’İşverenlerce çalıştırılacak kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni alınması gerekmektedir. Çalışma izni başvuruları elektronik ortamda https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin adresinden yapabilir. İşverenler bu adresteki Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sisteminde e-imza ile işyeri kaydı oluşturur. Başvuru Bakanlık tarafından uygun olarak değerlendirilirse belirlenecek çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ödemesi yapılarak çalışma izni alınır. İşverenlerin Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması halinde çalıştırdıkları işçilere yapacakları ücret dahil her türlü ödemenin kanuni kesintileri düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemesi zorunlu hale getirilmiştir’’ ifadelerini kullandı. (Seyfettin Sağlam)