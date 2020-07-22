Çalışana yüzde 40 zam

YOZGAT Hizmet İş Sendikası ile Çekerek Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Üç yılı kapsayan toplu iş sözleşmesine çalışanlar adına Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, işveren kuruluş adına Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır imza attı. Sözleşme ile çalışanların ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılırken, her dönem için yüzde 6 oranında enflasyon farkı eklenmesi uygun bulundu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, çalışan işçilerin mesai ve yol arkadaşları olduğunu belirterek, ‘’Gönül isterdi ki daha fazlasını verelim ama belediyemizin imkânları doğrultusunda elimizden gelen en iyi zammı yaptık’’ dedi. Başkan Çakır, çok düşünüp, hesaplar yaptıklarını, kadrolu, memur ve şirket işçileri arasında ücret dengesini sağlayıp, çalışanları enflasyona ezdirmemek için ellerinden gelen en yüksek zammı yaptıklarını anlattı. Çakır, ‘’Görevde olduğumuz süre içerisinde, gece gündüz, soğuk sıcak demeden mesai gözetmeksizin, işçisi ile memuru ile Çekerek için bizimle beraber çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin karşılığını gününde ödedik. Aslında, emeğin ve alın terinin pazarlığı olmaz, belediyemizin imkânları doğrultusunda yapılacak en iyi zammı yaptık. Bu işçilerimize imzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte ilk altı ay için yüzde 40 zam yaptık. Yapılan bu zamla birlikte çalışanlar arasındaki dengeyi biraz olsun sağladık. Emekçi kardeşlerimizin de Çekerek için bizimle beraber gece gündüz demeden mesai saati gözetmeden çalışarak aldıkları ücretleri kuruşuna kadar helal ettireceklerinden eminiz. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’ın, belediyenin tüm imkânlarını zorlayarak, sosyal haklar hariç çalışanların ücretlerine yüzde 40 zam yapmasından mutlu olduklarını kaydetti. Zararsız, ‘’Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay befendiye ve belediye başkanımıza vermiş olduğumuz söz üzerine, emekçi kardeşlerimizin, Çekerek ilçemizin gelişmesi güzelleşmesi için, Çekerek’e dikilen lavantaları ve çamları saat 17’00’dan sonra mesai ücreti almadan sulama ve bakımını yapma çalışmaları devam etmektedir. Bundan sonrada devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.