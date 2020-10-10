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ÇALIŞANA YUZDE 40 ZAM

Sarıkaya ilçesine bağlı Karayakup Belde belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine birinci yıl yüzde 40, daha sonraki dönemlerde ise yüzde 8 oranında zam yapıldı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:34
ÇALIŞANA YUZDE 40 ZAM

YOZGAT Hizmet İş Sendikası ile Sarıkaya İlçesinin Karayakup Belde Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından imzalanan üç yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların ücretlerine birinci yıl için yüzde 40 oranında zam yapıldı. Karayakup Belediye Başkanlığında yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Mali Hizmetler Müdür Vekili Şuayip Köprülü, İşyeri Sendika Temsilcisi Soner Yüksel ve sendika üyeleri katıldı. Toplu iş sözleşmesi ücret zammı ile işçilerin ücretlerine birinci yıl yüzde 40, ikinci ve üçüncü yıl yüzde 8 oranında zam yapıldı. Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, ‘’Belediye çalışanları bizim evlatlarımız, babalar evlatlarını hiçbir zaman mağdur etmez. Bizde çalışan evlatlarımızı mağdur etmedik çok şükür. Belediyenin imkânlarını zorlayarak en iyi ücret zammını verdik. İşçinin alın teri ve emeği üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmadık. İmkânlarımız ne ise sonuna kadar kullandık. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. Hizmet-İş Yozgat Şube başkanı Ferman Zararsız da, Karayakup belediyesinde çalışan sendikalı işçilerin yüzlerinin güldüğünü belirterek, ‘’Sendikamız ile Karayakup belediye başkanlığı arasında sendikamız üyesi kadrolu işçileri kapsayan 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalanarak mutlu sona ulaşıldı. Karayakup belediye başkanlığında çalışan sendikamız üyesi işçiler iyi bilsinler ki, İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan bir belediye başkanları var. Biz emekçilere düşen gece gündüz, soğuk sıcak demeden daha fazla çalışıp, aldığımız her kuruşu helal ettirmek. İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan Karayakup Belediye Başkanımız Ahmet Dursel Erdoğan’a şahsım yönetim kurulum ve tüm emekçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza Karakayakup belediyesine ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. 

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Çalışana Yüzde 40 Zam
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