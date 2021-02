ÇALIŞANA YUZDE 30 ZAM

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi Başkanlığı ile Çayıralan Belediyesi arasında bir süredir devam eden görüşmeler sonunda hazırlanan sözleşme törenle imzalandı. Belediye çalışanlarının ücretlerine birinci yıl ilk dönem için yüzde 30 oranında zam yapıldı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından belediyede düzenlenen törenle hazırlanan sözleşmeye işveren kurum adına Belediye Başkanı Ömer Codar, çalışanlar adına da Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız imza attı. 3 yılı kapsayan sözleşme ile çalışanların ücretlerine birinci yıl ilk 6 ay için sosyal haklar hariç yüzde 30, ikinci 6 aylık dönem için ise yüzde 6,2 oranında zam yapıldı. Diğer iki yıl için ise çalışanlar yüzde 12 oranında artış alacak. Enflasyon farkı ve devlet memurlarına yapılacak seyyanen zamlar işçilerin ücretlerine yansıtılacak. İşçilerin taban ücretlerine geriye dönük uygulanmak üzere 20 kuruş kıdem zammı da ilave edilecektir. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’Çalışanlarımız bizim mesai arkadaşlarımız, onlarla birlikte gece gündüz demeden Çayıralan için çalışıyoruz. Biz mesai arkadaşlarımızın ismine, cismine, fikrine bakmadan yolumuza devam ediyoruz. Mesai arkadaşlarımın alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmadan, mesai arkadaşlarımın talepleri doğrultusunda sendikanın tekliflerini kabul ettik. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi Çayıralan Belediyemize ve tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin en düşük taban yevmiyesinin 220 liraya yükseltildiğini bildirdi. Zararsız, ‘’Yılda toplam ödenen 96 yevmiye tutarındaki ikramiye tutarı, 108 ikramiyeye yükseltildi. Her yıl Ramazan bayramında 750 lira net, Kurban Bayramında 1200 lira net bayram harçlığı ödenecektir. 1 Mayıs İşçi Bayramında 200 lira ödeme yapılacaktır. İşçilerin öğrenim gören her çocuğu içi, ilköğretim için yılda 350 lira, Lise öğrenimi gören çocukları için yılda, 450 lira ödenirken, İşçilerin Yüksekokul ve Üniversite öğrenimine devam eden her çocuğu için aylık 400 lira kırtasiye ve öğrenim yardımı yapılacak. İşçilerin kadrolarına ve vasıflarına bakılmaksınız, toplu iş sözleşmesinin birinci yılında her ay ücretlerle birlikte ödenmek üzere, net 275 lira sorumluluk zammı, net 200 lira yemek yardımı, net 300 lira yakacak yardımı, net 70 lira giyim yardımı, brüt 200 lira Sosyal yardım ödenecektir’’ diye konuştu.