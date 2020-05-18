Çalışana eğitim

KESİNTİSİZ enerjinin öneminin giderek anlaşıldığı bugünlerde, elektrik dağıtım hizmeti

şirketleri büyük bir özveri ile faaliyetlerini sürdürürken en büyük gücünü çalışanlardan alan

Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketinde de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri en büyük öncelikler arasında yer alıyor. Bu yıl bin 67 çalışanına 17 bin 72 saat İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verecek olan ÇEDAŞ’ın eğitimleri arasında Kovid-19 gibi salgın hastalık durumlarında yapılması gerekenler ve alınacak önlemler de yer alıyor. Yozgat, Sivas, Tokat illerinde bir milyondan fazla abonesi bulunan ÇEDAŞ, çalışanlarının tamamını yılda en az 16 saat iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitime tabi tutuyor. ÇEDAŞ, temel iş güvenliği, iş güvenliği ve çalışma mevzuatı, sağlık gibi konuları içeren zorunlu eğitimlerle personelini destekliyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında da iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri bulunan ÇEDAŞ, ilk ve orta dereceli okullarda, teknik meslek liseleri elektrik bölümleri ve üniversitelerde iş güvenliği uygulamalarına yönelik eğitim programları ve konferanslar da düzenliyor.

ÇEDAŞ çalışanlarını korumak için tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, “Kovid-19 pandemisi ile ilgili henüz ülkemizde vaka görülmemişken yapılan iş güvenliği kurul toplantılarında hastalık ile ilgili geniş kapsamlı bilgiler, hastalıktan korunma yöntemleri ve risk gruplarının neler olduğu konusunda iş yeri hekimlerimiz tarafından bilgilendirme yapıldı.

Saha çalışanlarımız, her hafta düzenli olarak yapılan iş başı eğitimlerinde hastalık konusu hakkında detaylı bilgilendirildi. Ayrıca tüm çalışanlarımıza iç iletişim kanalları ile bilgilendirme yapıldı ve maske, eldiven, dezenfektan verildi” denildi.