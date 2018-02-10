Çalışan sendikalaşıyor

Yozgat Hizmet İş Sendikası Şubesi, eğitim kurumlarında çalışan işçilerin üye kayıt işlemlerine başladı. Şube Başkanı Ferman Zararsız, Akdağmadeni ve Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde üye kayıt işlemlerini tamamladıklarını söyledi. Zararsız, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş yerlerinde temizlik işlerinde çalışan işçilerin, sendikaya üye kayıtlarını yapmaya başladıklarını kaydetti. Zararsız, Yozgat Belediyesi Makine İkmal Parkında, Piramit Şirketinde çalışan sendika üyesi işçilere, toplu iş sözleşmesi süreci ve kadroya geçiş süreçleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını da kaydetti.