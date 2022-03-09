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Çalışan Kadınların gününü kutladı

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çalışan kadınların gününü kutladı.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:08
Çalışan Kadınların gününü kutladı

 Lise Caddesi’nde bulunan bazı iş yerlerinde çalışan kadınlara gül vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Ahmet Gökhan, kadının yeryüzünde ki varlığının, değerinin, etkisinin, enerjisinin hayatın her alanına sızdığını, her çatlaktan yeni yaşamlar doğurduğunu söyledi. Kadın mutluysa toplumun da mutlu olduğunu ifade eden Gökhan, ‘’Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler. Tüm bunlarla beraber, kadına yönelik şiddetin artık bir son bulması için tüm toplum kesimleri olarak daha duyarlı olmalıyız. Bizim medeniyet değerlerimize göre kadın kutsal bir varlıktır. Hz. Muhammed (sav) ’Cennet anaların ayağının altındadır’ buyurmuştur. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak, kadınları desteklemek bizlerin görevi ve sorumluluğudur. AK Parti olarak, kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle ülkemizin ve dünya üzerindeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan• 

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