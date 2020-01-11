Çalışan Gazeteciler günü kutlandı

MHP Yozgat merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Çedaş Yozgat İşletme Müdürlüğü ise gazetemizi ziyaret ederek, arkadaşlarımızın gününü kutladı. Bazı kurum, kuruluş yöneticileri de telefonla arayarak, yayımladıkları bildirilerde çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

MHP’DEN ZİYARET: MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Turan Karakuş ile MHP Merkez ilçe yönetim kurulu bazı üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret ettiler. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Kayhan ile bir süre sohbet eden MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, tüm İleri Gazetesi çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günün kutladı.

GENÇLİK MERKEZİNDEN TEŞEKKÜR: Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürümüz Ali Sapmaz, Gençlik Liderleri ile birlikte İleri Gazetesi bürosunu ziyaret ederek, Yazıişleri Müdürümüz Seyfi Çelikkaya ile görüştü. Sapmaz, ‘’Her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlu olsun’’ dedi.

VALİ VE BAŞKAN GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ: Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetelerin patronları ve görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi. İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Çakır, gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi. Yozgat'ta basın mensuplarının özveriyle çalıştığını vurgulayan Çakır, "Sizler karda, kışta, soğukta, sıcakta emeğini esirgemeden görevinizi yapan insanlarsınız. Sizler, bir anlamda bizim elimiz, ayağımız, kulağımızsınız’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Gazete patronları ve bazı gazete çalışanları ile bir araya geldi. Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde basın mensuplarını ağırlayan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutladı. Basın mensupları ile bir süre sohbet eden Köse, gazetecilik mesleğinin zor ve meşakkatli bir görev olduğunu söyledi. Köse, Gazetecilerin gece gündüz demeden, haber yapabilmek adına hem maddi hem de manevi şekilde kendilerini mesleklerine adadığını vurguladı.