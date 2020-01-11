Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118664
ALTIN
294.793
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6730
EURO
6.5257

Çalışan Gazeteciler günü kutlandı

ÇALIŞAN Gazeteciler günü, tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, verdikleri yemekte gazete yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Çalışan Gazeteciler günü kutlandı

ÇALIŞAN Gazeteciler günü, tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, verdikleri yemekte gazete yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 03:07
Çalışan Gazeteciler günü kutlandı

MHP Yozgat merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Çedaş Yozgat İşletme Müdürlüğü ise gazetemizi ziyaret ederek, arkadaşlarımızın gününü kutladı. Bazı kurum, kuruluş yöneticileri de telefonla arayarak, yayımladıkları bildirilerde çalışan gazetecilerin gününü kutladı.  
MHP’DEN ZİYARET: MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Turan Karakuş ile MHP Merkez ilçe yönetim kurulu bazı üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret ettiler. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Kayhan ile bir süre sohbet eden MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, tüm İleri Gazetesi çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günün kutladı. 
GENÇLİK MERKEZİNDEN TEŞEKKÜR: Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürümüz Ali Sapmaz, Gençlik Liderleri ile birlikte İleri Gazetesi bürosunu ziyaret ederek, Yazıişleri Müdürümüz Seyfi Çelikkaya ile görüştü. Sapmaz, ‘’Her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlu olsun’’ dedi.
VALİ VE BAŞKAN GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ: Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetelerin patronları ve görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi. İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Çakır, gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi. Yozgat'ta basın mensuplarının özveriyle çalıştığını vurgulayan Çakır, "Sizler karda, kışta, soğukta, sıcakta emeğini esirgemeden görevinizi yapan insanlarsınız. Sizler, bir anlamda bizim elimiz, ayağımız, kulağımızsınız’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Gazete patronları ve bazı gazete çalışanları ile bir araya geldi. Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde basın mensuplarını ağırlayan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutladı. Basın mensupları ile bir süre sohbet eden Köse, gazetecilik mesleğinin zor ve meşakkatli bir görev olduğunu söyledi. Köse, Gazetecilerin gece gündüz demeden, haber yapabilmek adına hem maddi hem de manevi şekilde kendilerini mesleklerine adadığını vurguladı. 

Anahtar Kelimeler:
Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YEMiN ETTiLER
YEMiN ETTiLER
Sedef’ten işçilere destek
Sedef’ten işçilere destek
Tarımda Yükseköğretimin yıldönümü
Tarımda Yükseköğretimin yıldönümü
Keven, Yerköy’de sorun dinledi
Keven, Yerköy’de sorun dinledi
Zeka Oyunları turnuvası
Zeka Oyunları turnuvası
Halk toplantısı
Halk toplantısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim