‘Çalışan bir Türkiye olalım’

AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı Dr. Osman Coşkun, yaptığı açıklamada Müslüman Türk aleminin zor bir yılı geride bıraktığını belirterek, verilen mücadelenin farkındalığı ile hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. 2017 yılının hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Coşkun, Yozgat için yeni yatırımlarının açılış ve temellerinin atıldığı bir yıl diledi.





2016 ZOR MİLLETİMİZ İÇİN ZOR BİR YIL OLDU





2016 yılının milletimiz için zor ve imtihanlarla dolu bir yıl olduğunu belirten Coşkun, 15 Temmuz Darbe Kalkışması akşamı ve sonrasında ortaya konulan iradenin, millet olarak daha çok çalışarak, daha çok üreterek, bir birimizi daha çok severek, birlik ve beraberlikle taçlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

15 Temmuz Darbe Kalkışma akşamı bir milletin kaderini yeniden tayin edecek iradeyi canı pahasına ortaya koyduğunu vurgulayan Coşkun; "Bir taraftan ülkemiz içerde ve dışarıda milli mücadele niteliğinde bir savaş verirken her gün devasa yatırımların açılışının yapılması ve bu güne kadar hayal bile edilemeyen projelerin gerçekleşmesi bu noktada da her ferdin bu çalışmalara katkı vermesi gerektiğini gösteriyor. Birlik ve beraberlik hakikati burada ortaya çıkıyor.





İki düşman ailenin çocuğu düşmana karşı askerde aynı birlikte savaşırken Çanakkale'de bir birlerini korurlar, , 'Kozumuzu memlekette paylaşırız ama burada vatan savunması var' derlerdi. Bunun gibi her şeyi bir kenara bırakıp, tüm hesapları bir kenara bırakıp tam da birlik, beraberlik olması gereken bir zamandayız. Cumhurbaşkanından 79 milyon insanımızın her bir neferine bu duygu ve düşünce içerisinde olmak zorundayız" dedi.









DÜNYA ÜZERİMİZE GELİYOR...

Gerek ülke hattı içerisinde gerekse Batı dünyasında Türkiye'ye karşı ciddi tezgahların kurulduğunu, oyunların planlandığını vurgulayan Coşkun, yeni bir yılda "Uyanık olalım, üzerimizde oynanan oyunları birlikte bozalım' çağrısı yaptı.





"Son yıllarda yaşadıklarımız ve halen de ülkemizin verdiği mücadele tüm dünyanın üzerimize geldiği gerçeğini göstermektedir" diyen Coşkun, bu gerçeğin Türkiye Cumhuriyetinin tüm fertleri tarafından çok iyi görülmesi gerektiğine işaret etti.





Coşkun şöyle devam etti: "Bunun için de daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok sevmek, birlik, beraberlik içerisinde olmak ve gerektiğinde de canımızı vatanımız için seve seve vermek durumundayız. Bizler asker milletiz. Osmanlı döneminde hazır askeri birliğimiz 20 bin civarındaydı. Ama Osmanlı bir tarafa savaşa gideceği zaman o taraftaki bütün beyler askerlerini alır ona katkıda bulunurdu. O yüzden bu millete asker millet deniliyor. Hamdolsun inanan bir Müslüman milletiz. Dolayısıyla ölürsek şehit kalırsak gazi. Daha çok çalışmak, birlik ve beraberlik içerisinde bir birimizin kıymetini bilmek, şehit aile ve gazilerimizle yakinen ilgilenmek, onlara sahip çıkmak asli görev ve sorumluluklarımızdan olmalı."





YOZGAT İÇİN BÜYÜK YATIRIMLAR VE AÇILIŞLAR YILI OLMALI





Dr. Osman Coşkun, 2017 yılının Yozgat açısından yatırımlar ve açılışların yapıldığı önemli bir yıl olması gerektiğinin altını çizdi.

Yozgat'ta tamamlanan ve devam eden yatırımları hatırlatan Coşkun; "Şehir Hastanesi, Hızlı Tren, Adli Tıp Kurumu, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi gibi yatırımlarının yanı sıra yerine yenilerinin de eklendiği yatırım yılı olmasını diliyorum. 2017'de Yozgat açısında da büyük yatırımlar, açılışların yapıldığı yıl olması dileğimiz olmalı. Yozgat açısından da güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.





32 İLDE 7 BİN KATILIMCI





Kuruluşunda görev aldığı Siyaset Akademisi'nin , 17'inci dönemin 32 ilde 7 bin kişinin katılımı ile tamamlandığını hatırlatan Coşkun; "Her ilde bir birinden değerli akademisyen hocalarımızın katılımı ile önemli bilgiler paylaştılar. Önümüzdeki dönem açılacak siyaset akademilerinin Yozgat'ta da açılması isabetli olacaktır. Bu konuda tüm teşkilat mensuplarımızın, bütün Yozgatlıların katılmalarını öneriyor, faydalı olacağını belirtmek istiyorum" diye konuştu.





HUZUR VE MUTLULUK DİLEDİ





Coşkun, yeni yılın Türkiye için huzur ve mutluluk getirmesini temennisinde bulundu.