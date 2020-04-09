Çalıntı hayvanlar bulundu

SORGUN ilçesinde 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorgun ilçesine bağlı Gökiniş köyünde 73 yaşındaki vatandaşın ahırdan 3 büyükbaş hayvanının çalındığının bildirmesi üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda üç şüphelinin çaldıkları hayvanları başka bir şüpheli aracılığıyla Çekerek ilçesi Özükavak beldesinde bir şahsa sattıklarını tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken çalınan hayvanlar mağdura teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.