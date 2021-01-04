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Çalıntı ağaçlar bulundu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde çalıntı ağaçları bularak, sahibine teslim etti.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:36
Çalıntı ağaçlar bulundu

Yerköy İlçesinde ikamet eden şahıs, bahçesinde bulunan 80-90 civarındaki söğüt ve meyve cinsi tomruk ağaçlarının belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığını bildirdi. Bölgedeki kamera kayıtları ile elde edilen diğer bilgileri değerlendiren Jandarma ekipleri, şahsa ait çalınan tomrukların bir traktöre yüklenip götürüldüğü tespit etti. Olayın şüphelisi takip sonucunda yakalandı, çalınan tomruk ağaçlara el konularak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
Çalıntı Ağaçlar Bulundu
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