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Çalınan Sakal-ı Şerif bulundu

Yozgat’ın Osmanpaşa Köyündeki türbede bulunan Sakal-ı Şerifi çalan şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:20
Çalınan Sakal-ı Şerif bulundu

Edinilen bilgilere göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Osmanpaşa köyündeki Emirci Sultan Türbe ve Camiine önceki gün saat 18.20 sıralarında şüpheli şahısların girdiği belirlendi. Şahıslar tarafından, camide muhafaza altında sergilenen Peygamber Efendimizin bir adet Sakal-ı Şerifi ve cam fanus içerisinde bulunan Kabir toprağının kilidi açılmak suretiyle çalındığı tespit edildi. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen M.R.A ve A.Y isimli şüpheli şahıslar yakalandı. İkamet ettikleri evlerinde yapılan arama neticesinde çalınan Peygamber Efendimizin bir adet Sakal-ı Şerifi ve cam fanus içerisinde bulunan Kabir toprağı bulunarak muhafaza altına alındı. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli şahıslar sevk edildiği Adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip M.R.A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu, A.Y isimli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   •Haber Merkezi•

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