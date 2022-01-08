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Çalılı köyüne gitti

Yozgat Valisi Ziya Polat, her hafta farklı bir köye giderek, köy halkıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

08 Ocak 2022 Cumartesi 00:46
Çalılı köyüne gitti

Vali Ziya Polat, bu hafta Çalılı Köyü'nü ziyaret ederek köylülerle Cuma namazı kıldı. Namazın ardından köy halkı ile köy odasında bir araya gelen Polat, köy halkının sorularını dinleyip taleplerini aldı. •Sümeyye İlhan•

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