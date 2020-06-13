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Çakır veda ediyor

Kararname ile Müfettişlik görevine atanan Yozgat valisi Kadir Çakır, Pazartesi günü Yozgat’tan ayrılacağını duyurdu.

13 Haziran 2020 Cumartesi 01:30
Çakır veda ediyor

YOZGAT Valiliği görevine 4 Kasım 2018 tarihinde başlayan, son kararname ile Mülkiye Müfettişliği görevine atanan Vali Kadir Çakır, pazartesi günü Yozgat’a veda edecek. Vali Çakır, Pazartesi günü tarihinde saat 10.30-11:00 arasında Vali Konağından helalleşerek ayrılacağını duyurdu. Vali Çakır, ‘’Çalıştığım dönem içerisinde sizleri çok sevdim, bu sevgi bundan sonra da hep devam edecek buna emin olun. Yozgat'ta, Türkiye'nin ve dünyanın her bir yerindeki saygıdeğer Yozgatlı hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Haklı veya haksız yere kırdığım herkesten özür diliyorum. Hakkım varsa herkese helal olsun sizler de hakkınızı helal edin. Allah hepinizin yolunu açık etsin’’ dedi. Yozgat Valiliğine atanan Ziya Polat'ın ise bu hafta içerisinde Yozgat'a gelerek görevine başlaması bekleniyor.

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Çakır Veda Ediyor
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