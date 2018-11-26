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Çakır öğretmenler için açtı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Gününde, emekli bir öğretmen tarafından hizmete sunulan Butiğin açılışını gerçekleştirdi.

Çakır öğretmenler için açtı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Gününde, emekli bir öğretmen tarafından hizmete sunulan Butiğin açılışını gerçekleştirdi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:33
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Çakır öğretmenler için açtı

Emekli Öğretmen Sema Duygu tarafından hizmete sunulan İlgem Butik, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in eşi Beyza Karacabey tarafından kesilen kurdelenin ardından hizmete sokuldu. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde Vali Kadir Çakır, öğretmenler günü gibi anlamlı bir günde emekli bir öğretmenin açmış olduğu işyerinin açılışını gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yozgat’ta yeni açılan her işletmenin açılışına katılmaya çalışacağını dile getiren Çakır, bir kişi istihdam edecek bir yer bile olsa kendisinin oranın açılışına katılacağını Yozgat’ta istihdam alanlarının artması gerektiğini dile getirdi. Açılışa daha sonra MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’te katıldı.

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