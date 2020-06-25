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Çakır'dan okul ziyareti

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır Atatürk Orta Okulu’nu ziyaret etti.

25 Haziran 2020 Perşembe 00:55
Çakır'dan okul ziyareti

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır Atatürk Orta Okulu'nu ziyaret ederek idareciler ile görüştü. İlçede kurulması planlanan Beceri ve Tasarım Atölyelerinin yapılacağı alanda peyzaj çalışmalarını yapmayı gönüllü olarak üstlenen Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçede okulların ihtiyaçlarının giderilmesinde belediye olarak üzerlerine düşen görevleri seve seve yerine getireceklerini söyledi. Amaçlarının ilçenin gelecekte Yozgat'ın en güzide ilçeleri arasına girmesi için çaba sarf edeceklerini dile getiren Çakır, eğitim alanında yapılan çalışmalara belediye olarak katkı sunmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi. En kısa sürede peyzaj çalışmalarının tamamlanması ile öğrencilere en iyi hizmetin verileceğine inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Çakırdan Okul Ziyareti
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