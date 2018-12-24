Çakır, Beyder’de konuştu

Çakır, ‘’Osmanlı Devleti'nin son döneminde kötü gidişe 'Osmanlıcılık', 'İslamcılık' gibi akımların çare olmaması üzerine Türk Milliyetçiliği fikriyatının Osmanlı aydınları tarafından geliştirildiğini ve bu anlayışın Cumhuriyetin kuruluşunda yeni bir millet inşası sürecinde de değerlendirildi’’ dedi.

Çakır, Türk milliyetçiliği fikriyatını geliştiren Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp gibi düşünürlerin ırkçı bir anlayış üzerine oturtulan ‘Milliyetçilik’ anlayışını doğru bulmadıklarını, kültür esaslı bir milliyetçilik üzerine odaklandıklarını vurguladı.

Çakır, ‘’Cumhuriyetin ilk yıllarında kısa bir dönem, Avrupa'daki gelişmelerin tesirleriyle, Türklerin de ileri bir millet olduklarını Avrupalılara ispat amacıyla antropolojik manada ırkçı bir yaklaşım sergilendiyse de bundan kısa sürede vazgeçildi’’ diye konuştu.



Sohbet sonrasında BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir, günün hatırasına Mehmet Ali Çakır’a Lütfü Şehsuvaroğlu'nun kaleme aldığı ‘Ordusunu Arayan Kumandan’ isimli eseri takdim etti.

