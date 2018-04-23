Çakır anlattı

Eczacı Mehmet Ali Çakır, katılımcılara ‘Türklerde Peygamber Sevgisi’ başlığıyla sohbet verdi. BEYDER Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Başkan Yardımcısı Recep Temel, Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Ali Çakır, Türk Milleti’ndeki Peygamber sevgisi ve saygısını katılımcılara aktardı. Çakır, Türk devlet adamları, Türk düşünür ve edebiyatçılar ve Anadolu insanının Hz. Muhammed’e duyduğu hürmet, saygı ve edebi örnekler ve tarihi hakikatler ışığında sundu. Programın sonunda Yazar Yusuf Karakaya günün anısına Çakır’a hediye takdiminde bulundu.