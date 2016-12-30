Çağrı merkezli hizmet

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, özellikle soğuk kış günlerinde çağrı merkezi aracılığıyla belediyeye ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, soğuk kış günlerinde 55 aileye sıcak yemek ulaştırdıklarını, bunun yanı sıra çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine gelen talep ve ihbarlar doğrultusunda, ihtiyaç sahibi ailelere odun, kömür ve gıda paketi de ulaştırdıklarını beyan etti.

Talip Karslıoğlu, soğuk kış gününde ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşı mağdur etmediklerini de ifade ederek, “Tüm yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerinin evlerine bizzat arkadaşlarımız ulaştırıyor. Yemeklerin yanı sıra 3 bin 500 ekmek dağıtımı yapıyoruz. Ayrıca yine hattımıza gelen ihbarlar doğrultusunda 70 aileye odun ve kömür ulaştırdık” diye konuştu.