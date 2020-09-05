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Çağrı Merkezi devrede

Yozgat'ta Covit19 salıgınıyla ilgili şüpheli sayısının artması üzerine alınan tedbirlere bir yenisi daha eklenerek, 'Covit-19 Çağrı Merkezi' kuruldu.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:08
Çağrı Merkezi devrede

YOZGAT il genelinde covit-19 salgını nedeniyle şüpheli sayısının her geçen gün artması üzerine, hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Yozgat Valisi Ziya Polat, yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yeni oluşturulan 'Covit-19 Çağrı Merkezi' hakkında bilgi verdi. Vali Polat, Covit-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni korona virüs hastalığı hakkında bilgi ile vatandaşların kimi şikayetlerine merkezden yanıt verileceğini söyledi. Vali Polat, ''Vatandaşlarımızın yaşadıkları tedirginlik, şikayetlere yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sunulması ile sağlık sorunlarının yerinde, eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 'Covit-19 Çağrı Merkezi' kurulmuştur. Yeni korona virüs hastalığı hakkında bilgi almak, olası sağlık sorunlarınız için covut-19 çağrı merkezine günün 09.00-21.00 saatleri arasında ulaşılabilmektedir'' dedi. Covit19 Çağrı Merkezi'ne 0354 217 55 18, 212 44 08, 217 76 13 nolu telefonlardan ulaşılabileceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Çağrı Merkezi Devrede
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