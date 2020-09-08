Çağrı Merkezi başladı

Merkez, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Yeni Korona virüs Hastalığı hakkında bilgi ile vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı olarak yaşadıkları tedirginlik, şikayetlere yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sunulmak üzere kuruldu. Bununla birlikte, sağlık sorunlarının yerinde, eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesine yönelik çalışmalar da merkez tarafından yürütülüyor. Yeni Korona virüs Hastalığı (Covid-19) hakkında bilgi almak ve olası sağlık sorunlarınız için Covid-19 Çağrı Merkezi'ne günün 09:00-21:00 saatleri arasında (0354) 2175518 ve 2124408 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği kaydedildi.