Çağrı ilanı yayınlandı

Türker, ‘’Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021 yılı Ocak ayı içerisinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri ile Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirlerinden başvurular kabul edilecektir’’ dedi. Türker, faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağının, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu olduğunu bildirdi. Türker, ‘’Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller IPARD Programı’nın uygulandığı aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 42 ildir’’ diye konuştu.