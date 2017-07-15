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Çağrı İbiş teslim edecek!

Onu 15 Temmuz gecesi ‘Vatansız kalmamak için babasız kaldım’ mesajı ile tanıdı tüm Türkiye. Şimdi önemli bir görevi daha var Yozgatlı şehit oğlunun: Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen şanlı Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim etmek.

Çağrı İbiş teslim edecek!

Onu 15 Temmuz gecesi ‘Vatansız kalmamak için babasız kaldım’ mesajı ile tanıdı tüm Türkiye. Şimdi önemli bir görevi daha var Yozgatlı şehit oğlunun: Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen şanlı Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim etmek.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Temmuz 2017 Cumartesi 07:02
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Çağrı İbiş teslim edecek!

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde 81 ildeki şehit aileleri tarafından gönderilen Türk bayraklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edecek olan iki gençten biri Yozgatlı 15 Temmuz Şehidi Celalettin İbiş’in oğlu Çağrı İbiş olacak.
Önceki akşam Yozgat’tan da 8 şehit ailesinin duaları ile yolcu edildi şanlı Türk bayrağımız ile birlikte her şehirden dualarla gönderilen bayraklar 15 Temmuz akşamı iki genç tarafından Erdoğan’a teslim edilecek. Bayrakları teslim eden isimlerden bir tanesi de kahraman babanın yiğit oğlu Çağrı İbiş olacak.

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