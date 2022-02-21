Çağan’a tebrik ziyareti

1992 yılında Yozgatlılar Derneği kurucusu görevini üstlenen Fikret Özcan Başkan Çağan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yozgatlılar Derneği Kurucu Onursal Başkanı Mustafa Çağan ve Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Dağdeviren’de yer aldı. Ziyarette konuşan Yozgatlılar Derneği Kurucu Başkanı Fikret Özcan, ‘’Deniz Bey’in çalışmalarını yurt dışından izliyorum bu anlamda çok mutluyum. Yozgatlıların ve iş adamlarının bir araya gelmesi, ihtiyaç sahibi Yozgatlılara ulaşmaları noktasındaki çalışmalarıyla bizleri mutlu ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise ‘’Kayseri’de ilk yöresel dernek 1992 yılında sizlerce kurulmuştu. Sizde başkanlık görevini sürdürdünüz ancak iş hayatının sebebiyle yurt dışına yerleştiniz ve daha sonrasında uzun bir sürece babam Mustafa Çağan başkanlık görevinde bulundu. 2021 yılı itibariyle de biz federasyon bayrağını devraldık. Daha ileriye götürmeye de çalışıyoruz. Bizim sizlerden aldığımız bu güzel dilekler ve bizlere olan güveniniz bizleri daha iyi noktaya götüreceğini düşünüyorum’’ diye konuştu.

