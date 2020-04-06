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Çadırlar da dezenfekte edildi

ÇAYIRALAN ilçesinde mevsimlik işçiler aileleriyle birlikte, Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde elde ettikleri meşe odunlarını bir ay boyunca yakıp mangal kömürüne dönüştürerek, ekmeklerini kazanmaya devam ediyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 03:40
Çadırlar da dezenfekte edildi

Doğu ve Güneydoğu ile çevre illerden Çayıralan ilçesine aile fertleriyle birlikte gelen mevsimlik işçiler, ilçedeki meşe ağacı ormanından topladıkları odunları yakıp her yıl yüzlerce ton mangal kömürü üretiyor. İlçedeki ormanlık alanda kurdukları çadırlarda barınan aileleri ziyaret eden Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ailelerin ihtiyaçları konusunda bilgi aldı, korona virüs ile mücadele kapsamında çadırları dezenfekte ettirdi. Başkan Codar, ‘’Alidemirci-Evciler köylerimiz civarında meşe kömürü üretimi yapan kardeşlerimizin barınaklarını da korona virüse karşı dezenfekte edilmiştir. Özverili hizmet yürüten belediye personelimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Çadırlar Da Dezenfekte Edildi
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