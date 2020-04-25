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Çadırda uzaktan eğitim

Çadırda yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitim sorununu öğretmenler çözdü.

25 Nisan 2020 Cumartesi 03:25
Çadırda uzaktan eğitim

ÇEKEREK ilçesinde ailesiyle elektriksiz çadırda yaşayan öğrencinin uzaktan eğitim sorununu öğretmenler çözdü.  Çayırözü köyü ormanlık alanında mangal kömürü üretimi yapan ailenin yaşadığı çadırda elektrik olmadığından dolayı 4 çocuğunun uzaktan eğitim alamadığını öğrenen Bayındırhüyük İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Ahmet Erdem harekete geçti. Fen Bilimleri Öğretmeni Ubeydullah Işıklı ile aileyi ziyaret eden Erdem, güneş enerji sistemiyle elektrik sorununu çözdü.  Çadıra güneş enerjisi sistemi kuran öğretmenler, öğrencilere 23 Nisan hediyesi olarak uydu alıcısı ve televizyon hediye etti. EBA TV'ye kavuşan öğrenciler, öğretmenlere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Çadırda Uzaktan Eğitim
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