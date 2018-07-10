Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 34°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97148
ALTIN
190.181
DOLAR
4.7195
STERLİN
6.2407
EURO
5.5306

Çadırda Sağlık eğitimi

YERKÖY ilçesinde Göçmen Kuşlar Projesi kapsamında, Sekili köyünde bulunan çadırlarda yaşayan, Şanlıurfa’dan gelen tarım işçilerinin çocuklarına el yıkama, sağlıklı beslenme, ağız-diş sağlığı konulu eğitim verildi.

Çadırda Sağlık eğitimi

YERKÖY ilçesinde Göçmen Kuşlar Projesi kapsamında, Sekili köyünde bulunan çadırlarda yaşayan, Şanlıurfa’dan gelen tarım işçilerinin çocuklarına el yıkama, sağlıklı beslenme, ağız-diş sağlığı konulu eğitim verildi.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
35 Okunma
Çadırda Sağlık eğitimi

Çocuklara çizgi film seyreltilerek verilen eğitimde çocuklar eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Eğitim sonunda diş fırçası ve Sağlıklı Çocuk Dergisi dağıtıldı. Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Çelik, ‘’Geçici olarak ilçemize gelen tarım işçi ve ailelerin sağlığını önemsiyoruz. Çocuklar ve yaşlılar risk grubunda olduğundan önceliklerimiz arasındadır. Sağlık ağız ve elden başlar felsefesi ile el yıkama, ağız-diş sağlığı, sağlıklı beslenme konularını, çizgi filmle renklendirerek çocuklarımıza anlattık’’ dedi.
Çelik, el yıkama konusunun projede önemsedikleri konulardan birisi olduğunun altını çizerek, çocuklara yemeklerden önce, diş fırçalamadan önce, dışarıdan oyundan geldiğinde, hayvanları sevdikten sonra, tuvaletten sonra, bebekleri sevmeden önce ellerini yıkamalarının kendilerine ve çevresine hastalıklardan korunmada önemli olduğunu anlattıklarını kaydetti. Çelik, ‘’Aynı zamanda dişlerin hem yetişkin hem de çocuklar için günde en az 2 kere kahvaltıdan ve gece yatmadan önce fırçalaması gerektiğini, ağız diş sağlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları açısından koruyucu olduğunu da ailelerimize anlattık” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İlk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hemşehrimiz Fuat Oktay oldu
İlk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hemşehrimiz Fuat Oktay oldu
15 TEMMUZ HAZIRLIĞI
15 TEMMUZ HAZIRLIĞI
KARAR ONAYLANDI
KARAR ONAYLANDI
Birliklerde denetim
Birliklerde denetim
Şenlik netleşti
Şenlik netleşti
Bahçeye işçi aranıyor
Bahçeye işçi aranıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim