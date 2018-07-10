Çadırda Sağlık eğitimi

Çocuklara çizgi film seyreltilerek verilen eğitimde çocuklar eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Eğitim sonunda diş fırçası ve Sağlıklı Çocuk Dergisi dağıtıldı. Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Çelik, ‘’Geçici olarak ilçemize gelen tarım işçi ve ailelerin sağlığını önemsiyoruz. Çocuklar ve yaşlılar risk grubunda olduğundan önceliklerimiz arasındadır. Sağlık ağız ve elden başlar felsefesi ile el yıkama, ağız-diş sağlığı, sağlıklı beslenme konularını, çizgi filmle renklendirerek çocuklarımıza anlattık’’ dedi.

Çelik, el yıkama konusunun projede önemsedikleri konulardan birisi olduğunun altını çizerek, çocuklara yemeklerden önce, diş fırçalamadan önce, dışarıdan oyundan geldiğinde, hayvanları sevdikten sonra, tuvaletten sonra, bebekleri sevmeden önce ellerini yıkamalarının kendilerine ve çevresine hastalıklardan korunmada önemli olduğunu anlattıklarını kaydetti. Çelik, ‘’Aynı zamanda dişlerin hem yetişkin hem de çocuklar için günde en az 2 kere kahvaltıdan ve gece yatmadan önce fırçalaması gerektiğini, ağız diş sağlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları açısından koruyucu olduğunu da ailelerimize anlattık” diye konuştu.