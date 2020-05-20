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ÇADIRDA ÇOCUK OLMAK

TARIM alanlarında çalışmak üzere her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Yozgat’a gelen mevsimlik tarım işçileri, Valilik tarafından, konuşlandırılan barınma çadırına sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yerleştirildi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:01
ÇADIRDA ÇOCUK OLMAK

Yozgat’ta il gehelindeki tarım ve ormanlık alanlarda çalışmayı tercih eden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen işçiler, beraberinde ailenin tüm fertlerini de getirmeleri nedeniyle, belirlenen alanlarda bulunan birçok köyden daha fazla bir nüfusla yaz dönemini geçiriyor. İstihdam alanlarının sınırlı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde en fazla göç veren iller arasında ilk sırada yer alan Yozgat, yaz döneminde ise en fazla geçici işçi çalıştıran illerden birisi olarak dikkat çekiyor. Mevsimlik tarım işçileri, tahsis edilen çadırlarda barınıp, tarlalarda çalışırlarken, çocukları da onlara su taşıyarak, temizliğe, bulaşığa, çamaşır yıkama gibi işlerde yardımcı oluyor. Çocuklar, fırsat buldukça çadırların yakınındaki oyun parkına kendilerini atıp, oynayarak, vakit geçirmeye çalışıyorlar. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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ÇADIRDA ÇOCUK OLMAK
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