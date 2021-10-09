ÇADIRDA ÇOCUK OLMAK

Yozgat’ta genel olarak Boğazlıyan, Yenifakılı, Sorgun, Yerköy, Şefaatli ilçelerindeki tarım alanlarında çalışmayı tercih eden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen işçiler, beraberinde ailenin tüm fertlerini de getirmeleri nedeniyle, belirlenen alanlarda bulunan birçok köyden daha fazla bir nüfusla yaz dönemini geçiriyor. İstihdam alanlarının sınırlı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde en fazla göç veren iller arasında ilk sırada yer alan Yozgat, yaz döneminde ise en fazla geçici işçi çalıştıran illerden birisi olarak dikkat çekiyor. Mevsimlik tarım işçileri, tahsis edilen çadırlarda barınıp, tarlalarda çalışırlarken, çocukları da onlara su taşıyarak, temizliğe, bulaşığa, çamaşır yıkama gibi işlerde yardımcı oluyorlar. Çocuklar, fırsat buldukça çadırların yakınındaki oyun parkına kendilerini atıp, oynayarak, vakit geçirmeye çalışıyorlar. Aileler sonbaharın son günleri yaşanırken, Yozgat’tan yavaş yavaş ayrılmaya başladılar. •Fotoğraflar: Seyfi Çelikkaya•