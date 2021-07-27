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Çadırda aşılara devam

Yozgat'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Covid19) aşısı için kurulan çadırın önünde yoğunluğa neden oldu.

27 Temmuz 2021 Salı 00:29
Çadırda aşılara devam

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan aşı çadırı önüne gelen vatandaşlara sırayla aşı yapıldı. Sağlık ekipleri saat 15.00'e kadar 150 kişiye aşı uyguladı. Aşı olan vatandaşlardan Şefika Özben, dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiğini belirterek, "Aşı ile ancak önüne geçilecek. Ankara'da oturuyorum izinde olduğum için ikinci aşımı memleketimde oldum" dedi. Öte yandan Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan aşı olmasını isteyerek, "Aşı olmak sizleri hasta olmaktan, hasta olursanız hastalığı ağır geçirmekten ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktan korur. Yarın geç olabilir. Aşınızı yaptırın, güvende olun" ifadesini kullandı. (aa)

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Çadırda Aşılara Devam
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