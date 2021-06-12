Çadırda AFET eğitimi

Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında kurulan çadırda, başlatılan Afet Eğitim Seferberliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı, katılımcılara afet konusu anlatıldı.

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Cumhuriyet Alanı’na kurulan çadırda Afet Farkındalık Eğitimleri verildi. AFAD ekipleri tarafından daha önce de ilçe ve kurum bazlı etkinlikler düzenlenerek, topu çalışma alanlarındaki çalışanlara, muhtarlara, öğrencilere, kursiyerlere eğitimler verdi. Depremin ilk 6 saatinin bir hayat meselesi olduğunu dikkat çekildi, katılımcılara ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ sunumunda da bulunuldu. AFAD personelleri tarafından gerçekleşen eğitimde ani bir deprem veya afet durumunda nelerin yapılması gerektiği ile enkaz altındayken ne yapılması gerektiği anlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından, afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürü oluşturmayı hedefleyen, bu dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için 2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edildiği hatırlatıldı.