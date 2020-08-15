Caddelere yeni görünüm

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Lise Caddesi ve Hastane Sokak, Devlet Hastanesi, Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Askerlik Şubesi, SGK İlçe Müdürlüğü, Okulların da bulunduğu, ilçenin en işlek caddelerinde yol ve kaldırım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Şuanda ekiplerimizce eski kaldırımlar sökülerek bölgenin içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, doğalgaz, Telekom, Çedaş ve diğer altyapı çalışmaları devam etmektedir. Cadde ve sokaklarımızın daha aydınlık, canlı ve estetik bir görünüme sahip olabilmesi amacıyla da bir çalışma yürütmekteyiz. Öğrencilerimizin Okullarına, Vatandaşlarımızın Hastane, Kamu Kurumları ve hanelerine daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için, Altyapı işlerimizi tamamladıktan sonra Sıcak Asfalt serimini de gerçekleştirerek, Modern bir Cadde görünümüne de kavuşmuş olacağız’’ diye konuştu.