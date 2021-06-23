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CADDELER YENiLENiYOR

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde tüm cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:02
CADDELER YENiLENiYOR

Akdağmadeni Belediyesi tarafından başlatılan, ilçenin tarihinde görülmüş en kapsamlı çalışma olduğu belirtilen İstiklal Caddesi düzenleme projesinde sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çalışmaların hızlandığı projede altyapı eksikliklerini giderirken, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu hatlarında detaylı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yalçın, ‘’Ayrıca doğalgaz, fiber optik internet altyapısı, elektrik hatlarıyla ilgili çalışmaları da Türk Telekom ve Çedaş ekipleriyle organize bir şekilde tamamladık’’ dedi. Çöp konteynerini yer altına alırken, modern bir şehre yakışır kaldırım düzenlemeleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Yalçın, ilçeye yakışır cadde ve sokakları ışıl ışıl aydınlatacak yeni sokak aydınlatma direklerinin montajının da devam ettiğini anlattı. Yalçın, ‘’Sıcak asfaltla buluşturmaya başladığımız caddemizde araç otopark alanları, yaya ve engelli vatandaşlarımıza öncelik tanıyacak yol çizgi çalışmamızda asfalt çalışmasından sonra tamamlanacaktır. Çarşı merkezinde kent estetiğine uygun otobüs bekleme duraklarımızı da yeniliyoruz. Yine cadde boyunca güzel ve etkili dokunuşlarla çevre düzenlemeleri de yaparak kısa süre içerisinde projemizi tamamlayıp siz değerli halkımızın hizmetine sunacağız. ‘Aşk ile çalışan yorulmaz’ diye çıktığımız yolda, gecemizi, gündüzümüzü çalışarak, emek vererek, değer üreterek geçiriyoruz’’ diye konuştu. (Mehmet Doğan/Akdağmadeni)

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CADDELER YENiLENiYOR
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