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Cadde törenle açıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, İstiklal Caddesi düzenleme projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine törenle sunuldu. Çalışmaların tamamlandığı ana cadde alt ve üst yapısıyla ilçeye yakışır hale getirildi.

06 Temmuz 2021 Salı 00:14
Cadde törenle açıldı

2 aydan bu tarafa devam eden yoğun çalışmaların tamamlandığı günde caddeyi trafiğe kapatarak vatandaşlara yönelik etkinlik düzenleyen Akdağmadeni Belediyesi, çeşitli ikramlar yaparak vatandaşların aileleriyle birlikte güzel zaman geçirmelerini sağladı. Kültür merkezi önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İstiklal Caddesi yoluyla, çevre düzenlemesiyle, ışıklandırmasıyla, engelsiz kaldırımlarıyla modern bir şehir merkezi görünümüne kavuşturulduğunu söyledi. Yalçın, ‘’2021 Akdağmadeni’nin yılı olacak hedefiyle planladığımız projelerimizden 300 kişilik fabrika binası tamamlanarak yatırımcıya teslim edildi. Güneş Enerji Santrali Projesi, Lisanslı Atık Ayrıştırma ve Sıfır Atık Projesi, 9. ayda hizmete başlamasını planladığımız Kreş ve Gündüz Bakım Evi Projesi, Salep ve Yöresel Ürünler Paketleme Tesisi ve Atık Su Arıtma Tesisi Projesi çalışmalarında emin adımlarla ilerliyoruz. Yaz döneminde İstiklal Caddemizde vatandaşlarımız kaliteli zaman geçirecek, esnafımız da bu hareketlilikten olumlu şekilde etkilenecektir. Yaz sonunda Sakarya Caddemizde başlatacağımız çalışmalarla karanlık ve bakımsız olan bu caddemizi ışıl ışıl, yeni düzenin simgesi olan bir mekan haline getireceğiz’’ dedi.  Başkan Yalçın, 2 ay boyunca gecesiyle gündüzüyle büyük bir özveriyle çalışan personele, bu süreçte güzel sonuçları olacağını bildiği için sabredip anlayış gösteren esnafa, kendilerini yalnız bırakmayan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Adem Alıç, Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat Söğüt, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Murat Selvi ve teşkilat mensuplarına, Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Ömer Osman Tekin, Sivil toplum temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlara teşekkür etti. Yalçın, ‘’Vatandaşımızla ve esnafımızla bir değerlendirme yapıp bundan sonraki süreçte haftanın belirli bir günü İstiklal Caddemizi trafiğe kapatarak halkımızın ve kıymetli evlatlarımızın caddede zaman geçirmelerini sağlayacak çalışmalarımız olacaktır. Birlik beraberlik içerisinde nice güzel günlerde tekrar buluşacağız. İlçemize hayırlı olsun’’ diye konuştu. (Mehmet Doğan) 

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Cadde Törenle Açıldı
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