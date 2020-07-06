Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115748
ALTIN
391.566
DOLAR
6.8651
STERLİN
8.5626
EURO
7.7192

Cadde ismi değişti

Çekerek ilçesinde bir caddeye Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın adı verildi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:33
Cadde ismi değişti

ÇEKEREK ilçesinde, bir caddeye Abdülhamid Han’ın adının verilmesinin ardından, tabelası da asıldı.
Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Sultan Abdülhamid Han'ın ismini yaşatmak, ona olan aidiyet borcunu ödeyebilmek için Çekerek Belediyesi Meclis üyeleri aldığı karar uygulamaya kondu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’İlçemizin en büyük bulvarını Sultan Abdülhamid han Bulvarı koymaya karar verdik. 113. İslam Halifesi ve 34. Osmanlı Padişahı cennet mekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı dua ve rahmetle anmak, davası için verdiği mücadeleyi tebrik ve teyit etmek, istiyoruz. Onun mücadelesini, davasını savunmaya devam ettiğimizi ve onun yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Aziz milletimizden tek arzumuz odur ki, onun devrinde yaşama bahtiyarlığına ermiş olmalarına karşın onu anlayamayanlar ve onu geç anlayanlar gibi olmayalım. ‘Cenab-ı Allah’ın huzuruna çıkacağım vakit, temiz bir yüze sahip olarak çıkmaktan başka büyük emelim yoktur’ diyen o zat-ı  muhteremi, Rahmet ve dua ile anıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Cadde Ismi Değişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her yer Yozgat…
Her yer Yozgat…
Otomobil dereye yuvarlandı
Otomobil dereye yuvarlandı
Maskeli düğün
Maskeli düğün
Teşekkür belgesi
Teşekkür belgesi
Yangının yaraları sarılıyor
Yangının yaraları sarılıyor
Mesafe korundu
Mesafe korundu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim