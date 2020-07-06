Cadde ismi değişti

ÇEKEREK ilçesinde, bir caddeye Abdülhamid Han’ın adının verilmesinin ardından, tabelası da asıldı.

Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Sultan Abdülhamid Han'ın ismini yaşatmak, ona olan aidiyet borcunu ödeyebilmek için Çekerek Belediyesi Meclis üyeleri aldığı karar uygulamaya kondu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’İlçemizin en büyük bulvarını Sultan Abdülhamid han Bulvarı koymaya karar verdik. 113. İslam Halifesi ve 34. Osmanlı Padişahı cennet mekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı dua ve rahmetle anmak, davası için verdiği mücadeleyi tebrik ve teyit etmek, istiyoruz. Onun mücadelesini, davasını savunmaya devam ettiğimizi ve onun yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Aziz milletimizden tek arzumuz odur ki, onun devrinde yaşama bahtiyarlığına ermiş olmalarına karşın onu anlayamayanlar ve onu geç anlayanlar gibi olmayalım. ‘Cenab-ı Allah’ın huzuruna çıkacağım vakit, temiz bir yüze sahip olarak çıkmaktan başka büyük emelim yoktur’ diyen o zat-ı muhteremi, Rahmet ve dua ile anıyoruz’’ dedi.