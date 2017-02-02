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Cadde boşaldı

02 Şubat 2017 Perşembe 05:19
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Yozgat Şehir Hastanesi’nin geçtiğimiz ay hasta kabulüne başlamasıyla birlikte eski Yozgat Devlet Hastanesi’nin bulunduğu caddedeki dükkanların tamamına yakınının boşaldığı görüldü.

Cadde boşaldı
Devlet hastanesinin kapanması ve şehir hastanesinin hasta kabulüne başlamasının ardından, Tekke Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan birçok eczane, medikal ve optikçinin dükkanlarını taşıdığı gözlemlendi.
Yozgat’ta 1933 yılından günümüze kadar hizmet veren devlet hastanesinin çevresine zaman içerisinde birçok dükkan ve iş alanı inşa edildi.
Özellikle eczane, optikçi ve medikal malzeme satışı yapan esnafın yoğun bulunduğu caddenin yeni hastaneyle birlikte tenhalaştığı ve boşaldığı görüldü.
Bazı vatandaşlar ise bölgenin hastaneden dolayı bazı sektörler için bir dönem cazibe merkeziyken, bugün öneminin kalmadığını dile getirerek, özellikle yüksek ücretli dükkanların kira fiyatlarının hastanenin boşalmasıyla birlikte daha aşağılara indiğini ifade etti.

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