Cadde boşaldı

Devlet hastanesinin kapanması ve şehir hastanesinin hasta kabulüne başlamasının ardından, Tekke Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan birçok eczane, medikal ve optikçinin dükkanlarını taşıdığı gözlemlendi.

Yozgat’ta 1933 yılından günümüze kadar hizmet veren devlet hastanesinin çevresine zaman içerisinde birçok dükkan ve iş alanı inşa edildi.

Özellikle eczane, optikçi ve medikal malzeme satışı yapan esnafın yoğun bulunduğu caddenin yeni hastaneyle birlikte tenhalaştığı ve boşaldığı görüldü.