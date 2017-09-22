Bylock tutuklaması!

Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY terör örgütünün gizli iletişim ağı olan Bylok programını kullandıkları belirlenen A.Y, E.D, F.Ö, F.Ş, G.G, H.K, H.Y, K.B, M.K, K.B, M.F.T, M.A.Y, R.Z, R.T, S.Ç. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

